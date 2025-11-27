Universidad de Chile tuvo una polémica llave contra Independiente en la Copa Sudamericana 2025, donde los hechos de violencia marcaron el partido en Buenos Aires, por lo que se tuvo que definir el ganador en Conmebol.

Si bien se le dio el paso a los azules para que siguieran en el torneo internacional, ambos clubes se enfrentaron en varias oportunidades en las oficinas en Paraguay, con las relaciones bien tensas.

Por lo mismo, ahora sorprende que los caminos de Independiente y la U se vuelven a cruzar en un nuevo choque, esta vez por un refuerzo en el mercado de fichajes.

Esto tiene que ver con el delantero Juan Martín Lucero, quien apareció en el horizonte de la U, pero que ahora en Argentina confirman que fue ofrecido en el cuadro de Avellaneda.

Juan Martín Lucero fue ofrecido a Independiente

Uno de los primeros nombres que apareció como posible refuerzo para Universidad e Chile fue Juan Martín Lucero, el delantero argentino que está en Fortaleza de Brasil.

El ex Colo Colo de inmediato encendió la polémica por su pasado, aunque sigue dentro del horizonte de los posibles nuevos delanteros que tiene que buscar la U para la temporada 2026.

Por lo mismo, ahora sorprende que el goleador apareció en la mira de Independiente, más allá de que confirman que fue ofrecido para el cuadro que dirige Gustavo Quinteros.

Con esto, se puede armar una nueva pugna entre la U con el cuadro argentino, esta vez muy lejos de la violencia, pero con la disputa en un refuerzo estrella para ambos planteles.

