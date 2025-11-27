Coquimbo Unido es el histórico campeón del fútbol chileno, título que ganó por primera vez y que lo logró con una campaña espectacular, la cual aún no se termina y busca romper récords.

El cuadro Pirata igualó el registro de Universidad de Chile de las temporada 1963 y 1964, de 16 triunfos consecutivos, la diferencia es que el equipo de Esteban González lo consiguió en una sola campaña.

Los coquimbanos han tenido un rendimiento elevado, con varios jugadores destacados, como el volante ofensivo Matías Palavecino, quien aparece como opción de fichaje en varios equipos.

ver también “Quedó claro”: Matías Palavecino se burla sin piedad de La Serena tras ganar el clásico con Coquimbo

Matías Palavecino interesa a Universitario de Deportes

El mediocampista argentino está en el radar de equipos importantes de Chile, porque lo tienen en carpeta Universidad de Chile y Universidad Católica, pero también interesa en el extranjero.

El periodista peruano Diego Peralta dio a conocer que el tricampeón de su país, Universitario de Deportes, está interesado en el zurdo volante ofensivo.

Matías Palavecino jugando por Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

“El argentino Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes. Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas”, explicó el citado reportero de Liga 1 Max.

Uno de los grandes desafíos que se le vienen a los dirigentes de Coquimbo Unido es mantener y reforzar el plantel, de cara a la participación en la Copa Libertadores 2026.

ver también ¿Se queda? Matías Palavecino enmarca campeonato con Coquimbo Unido con tatuaje gigante

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido se jugará este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Publicidad