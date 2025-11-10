Ya retirado de las canchas, Matías Fernández sigue con mucha atención la carrera de deportista de una de sus hijas. Y es que Aylén Fernández volvió a darle una tremenda alegría al ex Colo Colo y la Roja con dos medallas de oro en las Nacionales alta competencia del patín carrera.

Este domingo, en el Estadio Nacional, la patinadora se declaró campeona nacional en las categorías prejuveniles de 200 metros más distancia y de 1.000 metros sprint.

Su padre explotó de alegría. “¡Campeona nacional! ¡Te felicito, mi Kuki! Más allá de las victorias que todos buscan, lo importante es prepararse para ellas y tú eres un ejemplo de disciplina, profesionalismo y perseverancia“, expresó Matías Fernández en redes sociales.

La hija de Matías Fernández es doble campeona nacional

En el pasado, Aylén Fernández ha hablado de cómo su padre sigue su carrera. “Le gusta mucho acompañarme y ver las competencias, porque ahora las entiende y se entretiene mucho. También me dice que es un deporte donde Chile tiene campeones mundiales y que en general los apoyan muy poco”, contó.

“Mi papá siempre me dice que disfrute el proceso, que tengo que pasarlo bien y que sea humilde en la victoria y perseverante en la derrota, porque estoy en un proceso de formación donde lo más importante es ir creciendo como deportista y persona”, complementó.

