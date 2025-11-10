Juan Martín Lucero está en el centro de la noticia en el fútbol chileno. Tanto Universidad de Chile como Colo Colo tienen al Gato en carpeta para el 2026, generando un nuevo Superclásico en el mercado de fichajes que está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, el presente del atacante argentino de 34 años no está siendo de los mejores. A nivel grupal está luchando por no descender en Brasil con el Fortaleza y en lo personal está con números muy lejanos a sus mejores días.

Uno que entregó una visión bien clara al respecto fue el periodista José Tomás Fernández, quien está radicado en Brasil hace algunos años y que en sus redes sociales entregó un completo informe en torno a la figura del Gato.

La advertencia a Colo Colo y la U por Juan Martín Lucero

El comunicador partió diciendo en su Instagram que “tanto en la U como en Colo Colo es una alternativa Juan Martín Lucero. Es un delantero que cuando en estos programas de scouting se hacen listados siempre aparece, pero por supuesto muchas veces no se considera por una cuestión económica”.

“Evidentemente el Gato gana muchísimo aquí en Brasil y para un equipo chileno o incluso argentino sacarlo es difícil”, agregó.

En ese sentido Fernández aseguró que “es bueno poner en contexto que no es el mismo Juan Martín Lucero de hace un año, cuando era titular indiscutido en Fortaleza. Es suplente, hace rato que no marca goles”.

“Tiene una sequía bastante importante y el hecho de no ser titular también abriría una posibilidad a su salida. Hay que esperar porque yo me imagino que por lo que ha hecho acá en Brasil también va a surgir como posibilidad en algún equipo del fútbol brasileño”, agregó.

Sobre las chances que tiene de salir de Fortaleza, el periodista reveló que “es a raíz del hipotético descenso de Fortaleza. Está muy complicado en el Brasileirao. Quedan algunas fechas, pero si Fortaleza termina descendiendo a la Serie B del fútbol brasileño, evidentemente hay una posibilidad de que sus futbolistas, que cuentan con un salario más alto, busquen otras alternativas”.

“Entonces, inicialmente podemos decir que sí, es una alternativa en Colo Colo y en la U, pero va a ser verídica o real solamente si es que Fortaleza termina sellando su descenso”, concluyó.

Los números de Lucero en este 2025

En esta temporada el atacante ha jugado 50 partidos oficiales, siendo 26 por el Brasileirão, siete en Copa Libertadores, siete en la Copa do Nordeste, dos en la Copa de Brasil y ocho en el Campeonato Cearense. Ha convertido once goles (de los cuales solo tres fueron el Brasileirão) y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción.