Juan Martín Lucero es uno de los nombres del momento en el fútbol chileno luego que se confirmara que Universidad de Chile y Colo Colo están tras sus pasos. El atacante argentino es el deseo de azules y albos, le que da pie a un nuevo Superclásico pensando en el próximo mercado de fichajes.

Por el lado de los azules, la urgencia de traer delanteros hace que el Gato tome fuerza pensando en el 2026. Son muchos los nombres que dejarán el club y por lo mismo se hace necesario rearmar la ofensiva.

Sin ir más lejos Lucas Di Yorio de volver de su préstamo al Atlético Paraenense, lo que mismo que Rodrigo Contreras a Deportes Antofagasta. Además, Nicolás Guerra finaliza su contrato con los azules ahora en diciembre.

La fórmula con que Universidad de Chile quiere fichar a Juan Martín Lucero

Justamente uno de los nombres mencionados anteriormente podría servir de ejemplo para hacer realidad que el Gato Lucero se vista de azul. Hablamos de Lucas Di Yorio, quien llegó mediante un préstamo luego de descender en el 2024 con el Atlético Paraenense.

Esa realidad deportiva facilitó bastante el poder sacar a Di Yorio del cuadro brasileño, que debía desprenderse de varios jugadores para armar un equipo que iba a competir en la Serie B del fútbol brasileño.

Un panorama similar podría vivir Lucero, ya que con el Fortaleza es penúltimo en el Brasileirão con apenas 29 puntos tras 31 partidos jugados. Está a seis de la salvación y le restan solo siete partidos para cerrar una temporada que ha sido durísima.

Además, a nivel personal los números del argentino tampoco han sido de los mejores. En 50 partidos oficiales apenas ha convertido 11 tantos y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción, muy lejos de sus mejores días en el Tricolor de Acero.