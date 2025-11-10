El nombre de Juan Martín Lucero volvió a ser noticia en el fútbol chileno. Y es que Universidad de Chile y Colo Colo tienen al Gato en carpeta para el 2026, generando un nuevo Superclásico en el mercado de fichajes que se viene.

Pese a lo potente del nombre, lo cierto es que esta versión del atacante argentino está lejos de ser igual a la de sus mejores días. Sin ir más lejos, a nivel personal y grupal ha atravesado un año complejo.

Con el Fortaleza está penúltimo en el Brasileirão con apenas 29 puntos tras 31 partidos jugados, siendo uno de los equipos candidatos a perder la categoría. Además, sus números tampoco son para volver locos.

ver también Hinchas pierden la paciencia con Lucero y Fortaleza: revelan apriete tras eliminación en Copa Brasil

La discreta versión de Juan Martín Lucero por la que Colo Colo y la U se pelean

En este 2025 el Gato ha jugado 50 partidos oficiales, siendo 26 por el Brasileirão, siete en Copa Libertadores, siete en la Copa do Nordeste, dos en la Copa de Brasil y ocho en el Campeonato Cearense. Apenas ha marcado 11 goles (de los cuales solo tres fueron el Brasileirão) y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción.

Juan Martín Lucero está atravesando un 2025 complejo a nivel grupal y personal. | Foto: Getty Images.

Estos números distan bastante de los 23 goles que hizo en 63 partidos para la temporada 2024 o los 24 que convirtió en el 2023 en los mismos 63 encuentros. En estos dos años mantuvo la cuota goleadora con que la rompió en Colo Colo, donde en el 2022 anotó 24 tantos en 39 partidos oficiales.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras el Gato Lucero hizo 24 goles en un año en Colo Colo, esta cifra lleva Javier Correa

Hoy, con 34 años en el cuerpo, el bajón es más que evidente en sus números, algo que al parecer no está siendo un impedimento para que albos y azules se lo peleen pensando en el 2026. ¿Se dará su regreso al fútbol chileno?