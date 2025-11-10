Ninguno tiene nada seguro, pero ambos ya están en una férrea carrera por un mismo jugador. Universidad de Chile y Colo Colo querrían traer de vuelta a Chile a Juan Martín Lucero.

Se trata del delantero que alguna vez brilló por el Cacique y que se fue en medio de polémica, debido a una salida abrupta por la que Colo Colo y Fortaleza estuvieron en medio de un lío legal.

Hace poco tiempo, en abril de este año, el propio delantero fue parte del equipo de Fortaleza que visitó Macul. El resultado de aquella visita fue la ya conocida interrupción del partido de Copa Libertadores y el comienzo de un Centenario opaco.

¿Cuál es la fórmula para traer a Juan Martín Lucero?

Hay dos cosas que facilitan la llegada de Juan Martín Lucero, ya sea a la Universidad de Chile o a Colo Colo. Ambos equipos condicionados de antemano, eso sí, por la clasificación a copas internacionales.

La primera de las características que facilitarían la llegada de Lucero es la campaña que está haciendo Fortaleza. El club dirigido por Martín Palermo se encuentra penúltimo del Brasileirao y, en caso de descender, sería más fácil sacar a Juan Martín Lucero. Por el momento, está a cinco puntos de la salvación, faltando seis partidos por jugar.

Lo otro que facilitaría su llegada, en este caso a la U, es la fórmula a través de la que se le ficharía. La idea es que Lucero llegue como préstamo con opción de compra, el mismo resquicio por el que llegó, por ejemplo, Lucas Di Yorio al cuadro azul.

¿Cuáles son los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza?

En este 2025 el Gato ha jugado 50 partidos oficiales, siendo 26 por el Brasileirão, siete en Copa Libertadores, siete en la Copa do Nordeste, dos en la Copa de Brasil y ocho en el Campeonato Cearense. Apenas ha marcado 11 goles (de los cuales solo tres fueron el Brasileirão) y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción.