Asoma un nuevo duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Esta vez, el Superclásico no se juega en la cancha del Estadio Nacional, ni del Monumental. Es en el humo de los fichajes que se enfrentan los archirrivales.

Todo sería por Juan Martín Lucero. El delantero de Fortaleza es la nueva vedette de este fin de año, luego de que los Azules pusieran sus ojos sobre él y, a las horas, se destapara que el Cacique también lo quería para la temporada 2026.

Sin embargo, el delantero argentino dejó un mal recuerdo en su paso por Macul. No tanto por su rendimiento en cancha, sino por su polémica salida, en la que perjudicó las arcas del Cacique.

Otro Lucero que no se escapa

Es la aparente solución para Fernando Ortiz y se llama Martín Lucero. Pero, no estamos hablando del delantero de Fortaleza, sino de un joven lateral derecho que juega en la Proyección de Colo Colo.

Martín Lucero llegó desde las inferiores de River Plate a probar suerte en el Cacique y, tras un año gris, igual terminó convenciendo en Macul. Es que sufrió una delicada lesión en su rodilla, que lo tuvo largo tiempo fuera de las canchas, en 2024 y se creía que no seguiría este año.

Sin embargo, Colo Colo decidió conservar su carta y se extendió su préstamo a las inferiores hasta fines de 2025. En caso de querer aún quedarse con él, el Cacique tendría que ofrecerle un contrato profesional en unos meses más.

El otro Lucero que quiere Colo Colo | Photosport

¿Opción para Fernando Ortiz?

Según consignó Daniel Arrieta en TNT Sports, Martín Lucero sería una de las opciones que baraja Fernando Ortiz en su visión de la Proyección alba. Su velocidad y su habilidad lo tendrían dentro del radar del técnico del cuadro popular, debido a que necesita recambio en sus jugadores.