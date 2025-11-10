La fecha 27 de la Liga de Primera ya está en los libros de historia con varias sacando cuentas alegres. Uno de ellos podría ser Colo Colo, elenco que se acercó un poco más en su pobre objetivo de salvar el año clasificando a la próxima Copa Sudamericana.

Los albos hicieron su tarea de ganar ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, además de claro, recibir con los brazos abiertos la derrotas de Audax Italiano ante Huachipato y de Cobresal recibiendo a Everton.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en el Cacique, ya que con los demás resultados se cerró una pequeña puerta por darle algo más de dignidad año lamentable: el clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Colo Colo se queda sin Copa Libertadores

El gran responsable de esto fue Universidad de Chile, elenco que venció en una verdadera guerra de goles por 4-3 a Deportes Limache. Con esto, los azules dejaron al Popular sin opciones matemáticas de clasificar a la próxima Libertadores.

Colo Colo se quedó sin opciones matemáticas de jugar la próxima Copa Libertadores. | Foto: Photosport.

Los albos tiene 41 unidades y ven inalcanzable la barrera de 51 puntos que marcará el Chile 3. Como O’Higgins y la U, con 50 y 48 puntos respectivamente, se enfrentarán en la próxima fecha, cualquier resultado pondrá como piso esas 51 unidades.

Por ahora, en esa carrera por el Chile 3 de la próxima Copa Libertadores 2026 están vivos Palestino (45), Cobresal (44) y Audax Italiano (43), aunque para eso deben sumar triunfos y esperar que los de arriba enreden varios puntos.

Cabe destacar que Colo Colo llevaba cuatro ediciones consecutivas jugando la Copa Libertadores desde el 2022. Sin ir más lejos, en el 2024 tuvo una gran participación al llegar a los cuartos de final de la mano de Jorge Almirón.