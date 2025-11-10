Colo Colo superó a Unión Española y sumó tres puntos claves en la recta final de la Liga de Primera, donde su gran objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Las caídas posteriores de Cobresal y Audax Italiano, sus próximos rivales en el torneo, lo ayudaron mucho más.

Lo cierto es que los albos tuvieron un fin de semana perfecto. Su triunfo en el Santa Laura les permitió alcanzar 41 puntos en la tabla de posiciones. Audax cayó ante Huachipato y Cobresal perdió contra Everton, quedándose en 43 y 44 unidades, respectivamente.

Considerando que audinos y mineros deben enfrentar a Colo Colo en la penúltima y última fecha del torneo, el Cacique quedó en una posición privilegiada, porque depende de sí mismo para quedarse con un cupo a la Copa Sudamericana.

Ganando sus tres últimos partidos (contra U. La Calera, Cobresal y Audax), el equipo de Fernando Ortiz clasificará a dicho torneo. Ya no hay posibilidad matemática deir a Copa Libertadores, así que la máxima aspiración viene siendo la segunda competencia más importante del continente.

En un momento parecía un sueño lejano, pero ahora Colo Colo depende de sí mismo para clasificar a Copa Sudamericana | Photosport

Los partidos que le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera

Fecha 28. Colo Colo vs Unión La Calera. Estadio Monumental. 23 de noviembre.

Fecha 29. Cobresal vs Colo Colo. El Cobre. 30 de noviembre.

Fecha 30. Colo Colo vs Audax Italiano. Estadio Monumental. 7 de diciembre.



