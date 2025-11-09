Everton logró una victoria de oro en su dura visita a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. Pese a lo complicado del partido, los dirigidos por Javier Torrente supieron sacar la tarea adelante al vencer por 2-1 y sumar tres puntos vitales en su lucha por mantener la categoría.

Los tantos de la jornada en El Salvador corrieron por cuenta de Alan Medina a los 15’ y de Julián Alfaro a los 39’. En tanto, el descuento de los mineros fue obra de Cristopher Barrera a los 84’.

A pesar de que los viñamarinos jugaron con uno menos por largos pasajes tras la expulsión de Medina a los 65’, estos pudieron aguantar la gran mayoría de los embates locales, manteniendo una ventaja que le permite tomar un valioso aire en la zona baja.

Everton respira en la lucha por no descender

Con este triunfo Everton llegó a 26 puntos en el puesto 13°, sacándole cuatro puntos de ventaja a Deportes Limache y cinco a Unión Española. Por ahora, los Rojos estarían perdiendo la categoría junto al colista Deportes Iquique.

Everton logró un triunfo vital que suma mucho en su objetivo a mantener la categoría. | Foto: Photosport.

Por el lado de Cobresal con esta caída se quedaron en el sexto puesto estancados en 44 puntos. Superan por una unidad a Audax Italiano y por tres a Colo Colo en la lucha por los últimos pasajes a las copas internacionales del 2026.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El próximo partido de Everton

Los Oro y Cielo volverán a jugar el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

El próximo partido de Cobresal

Por su parte los mineros se verán las caras por esos días ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

