Everton recibió un duro golpe en la recta final de la Liga de Primera. El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó el castigo a los ruleteros por la invasión de cancha en el duelo contra U. Católica, dejándolos sin el apoyo de su hinchada para el cierre de la complicada temporada en Viña del Mar.

Desde Quilín impusieron una sanción de tres partidos sin público en el Estadio Sausalito. Al conjunto de la Ciudad Jardín le queda un solo encuentro de local para cerrar el año, así que enfrentará a Deportes Iquique en la penúltima fecha a estadio vacío. El resto del castigo se cumplirá en 2026.

Sin duda, se trata de una medida que afecta mucho a los ruleteros en su misión por salvar la categoría. Hoy, Everton figura 13° en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, solo dos puntos por arriba de la zona de descenso.

Es por eso que la reacción fue de mucha tristeza. En redes sociales, los ruleteros comunicaron: “Lamentamos profundamente que ciertas conductas individuales hayan derivado en sanciones que perjudican directamente a la Comunidad Oro y Cielo y al equipo“.

El lamento de Everton por durísimo castigo en la Liga de Primera

“No contar con nuestra gente en esta etapa decisiva del campeonato representa una pérdida significativa para nuestro objetivo deportivo“, recalcaron en el comunicado de Everton.

Para cerrar la temporada, Everton enfrentará a Cobresal (visita), Audax Italiano (visita), Deportes Iquique (local) y O’Higgins (visita).