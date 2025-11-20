Es tendencia:
¿Qué pasó con el Tribunal de Disciplina? El tibio castigo tras los incidentes en Copiapó

Se conoció la sanción para el cuadro local por los hechos de violencia ante Universidad de Concepción: sólo una fecha.

Por Cristián Fajardo C.

Un hincha ingresó para agredir a los jugadores de la U de Conce.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTUn hincha ingresó para agredir a los jugadores de la U de Conce.

Un polémico partido se jugó en la última fecha de la Primera B, donde Universidad de Concepción dio la vuelta como campeón en la cara de Deportes Copiapó, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Un duelo que quedó marcado por fuertes incidentes, con una pelea entre jugadores y los staff en la banca del Campanil, además de la invasión de hinchas que también se vieron involucrados en los hechos.

Incluso el jugador Jairo Coronel del cuadro local se fue detenido por Carabineros, en una cobarde agresión en contra de  Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico de Universidad de Concepción.

Por lo mismo, restaba conocer el gravísimo castigo del Tribunal de Disciplina en contra de Deportes Copiapó, donde hubo un insólito castigo en el fútbol chileno: un partido a puertas cerradas.

Así terminó un miembro del staff de Universidad de Concepción. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Las sanciones a los jugadores de Copiapó que los complican en la Liguilla de Ascenso

¿Cuál fue el castigo a Copiapó de parte del Tribunal?

Así lo detalló la radio ADN, donde también quedaron sorprendidos con la decisión tomada desde la ANFP, con un castigo menos según los hechos que sucedieron en Copiapó.

“El Tribunal de Disciplina decidió aplicarle una insólita sanción a Deportes Copiapó, pues deberá jugar apenas un partido oficial en que le corresponda actuar en calidad de local a puertas cerradas“, explican en el citado medio.

En ese sentido, aportan con las explicaciones del caso según el documento: “La referida sanción deberá ser cumplida en el más próximo partido del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025, o en el que le corresponda intervenir en los Campeonatos correspondientes al año 2026, si la sanción no se alcanzase a cumplir en el primero de los nombrados, cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programe el partido”.

¿Hubo provocación en U de Concepción? Nuevo video deja como mentiroso al agresor de Copiapó

