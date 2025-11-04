Sigue la polémica tras el ascenso de U de Concepción en Copiapó, en partido que terminó con una batalla campal en cancha. Ahí, el informe arbitral fue lapidario con las agresiones de los locales al equipo campeón de Primera B.

Y si en un inicio la pelea partió por jugadores del León de Atacama acusando provocaciones del Campanil, nuevo video revela que el DT Cristián “La Nona” Muñoz no realizó gestos hacia la hinchada local.

El entrenador de los foreros fue aludido en el momento del tercer gol de su equipo, donde se dio vuelta en la banca y apuntó hacia la tribuna. Ahí comenzó todo el caos que terminó con agresiones y hasta ingreso de carabineros.

El video que cuenta la verdad del Copiapó vs U de Conce

Durante los hechos de violencia en el Copiapó ante U de Concepción, un registro del medio Sabes Deportes dio a conocer que Cristián Muñoz se dio vuelta a dedicarle el gol a su familia en la caseta. Eso, tras ser acusado de gestos provocadores a la barra.

Post partido, el entrenador chileno recalcó la importancia de la hazaña diciendo que “llegamos a la cima del Everest, donde se acaba el oxígeno y hay que trabajar en equipo. Con todo en contra hicimos un partido extraordinario y estoy orgulloso de este grupo”.

“Ahora quiero descansar, ver qué se hizo bien y más allá de seguir o no, muchos teníamos un sueño, nos convencimos de eso y acá marcamos nuestras vidas. Eso quedará para siempre”, cerró.

Por su parte, el jugador de Copiapó Jairo Coronel, quien agredió a un integrante técnico del Campanil, fue detenido y su situación es incierta en el equipo tras el lamentable hecho de violencia.

Así fue la brutal agresión en Copiapó: