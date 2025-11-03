U de Concepción se coronó campeón de la Primera B, en polémica definición ante Deportes Copiapó. Quien anotó el 3-0 definitivo de penal fue Ignacio Herrera, un icónico goleador de 38 años que dio la vuelta larga en el fútbol.

En diálogo con RedGol, el artillero de U Católica en las inferiores repasa su momento tras la hazaña en el Campanil. Tras pasos por ligas de Azerbaiyán, Kazajistán y hasta el Real Betis B, el delantero saca cuentas alegres.

“Miras los otros planteles como Cobreloa, Wanderers y nos dimos cuenta inmediatamente que lo nuestro iba a ser el colectivo. Es muy parecido (Coquimbo campeón), en el fondo ‘La Nona’ (DT Cristián Muñoz) tiene una una fórmula en la que nosotros creímos”, parte diciendo el Nacho.

¿Cuelga los botines en el fútbol?

Ignacio Herrera reconoce que pese a la alegría del ascenso con U de Concepción, el estar lejos de su hija en Santiago lo tiene meditando el retiro de la actividad. Con total desahogo, el goleador cuenta su verdad.

Ignacio Herrera y el gol del ascenso en la UDC /Photosport

“Estoy ahí complicado con el tema de la distancia con mi hija. No podría ya moverme más, creo que le di todo lo que le tenía que dar al fútbol. Incluso este año yo te diría que fui más allá. Estuve 8 años afuera… El estar lejos de una niñita de dos años y medio que me dice, ‘Papá, no te vayas….'”, confiesa.

Por eso, el Nacho Herrera admite que vive días claves para definir su futuro en el fútbol y en la vida. Al respecto, explica que “si hay un proyecto acá en Santiago que me haga sentido, lo voy a pensar. Por eso no no quise ser tan categórico como sonó”.

Nacho Herrera en Korea.

“Pero sí, si la última pelota que toqué fue el penal ese contra Copiapó, estoy tranquilo. No le debo nada al fútbol, ni el fútbol me debe nada. Estamos en paz y y me voy contento, feliz”, reconoce.

Su favorito para el otro ascenso a Primera

Ya consumado el título con U de Concepción, Ignacio Herrera se animó a dar su otro candidato de Primera B para quedarse con la liguilla del ascenso y sumarse al campanil en la Liga de Primera.

“Hay hay un par de equipos que me gustan mucho. Siento que Copiapó juega muy bien, fue una lástima como terminó el partido el otro día, innecesario. Por otro lado, tengo grandes amigos en Deportes Concepción, una plaza muy muy bonita, entonces también me gustaría que fuesen ellos”, aseguró.

