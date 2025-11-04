Un nuevo salto en su carrera podría dar el futbolista chileno Benjamín Kuscevic, luego de que aseguran que el ex Universidad Católica es seguido de cerca por club uruguayo, quienes estarían interesados en sumarlo para la temporada 2026.

El chileno dio el salto al fútbol internacional el 2020 donde fichó en el Palmeiras, para luego pasar por Coritiba y Fortaleza, levantando en total 6 títulos entre ellos la Copa Libertadores en dos oportunidades junto al Palmeiras.

El club que buscaría a Benjamín Kuscevic

En el programa uruguayo Tirando Paredes, revelaron que el jugador chileno levantó el interés de Nacional de Uruguay, club que ya habría comenzado los primeros contactos para poder fichar al defensa de 29 años de cara a la temporada 2026.

Kuscevic termina su contrato con Fortaleza en 2028, pero aseguran que a pesar del positivo momento que vive en Brasil, su salida podría concretarse.

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Benjamin Kuscevic, es fotografiado, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Chile vs Peru 2025 friendly match Chile’s player Benjamin Kuscevic, is pictured, during a friendly match at the Bicentenario Stadium in the Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport

“Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases”, señalaron en el espacio.

Publicidad

Publicidad

ver también Molestia total en la Selección Chilena contra Fortaleza por lesión de Benjamín Kuscevic

Asimismo, a través de sus redes sociales revelaron que “en las próximas horas llegarían representantes de Benjamín Kuscevic para reunirse con los tricolores. Hay interés por el zaguero chileno, es uno de los primeros nombres en carpeta de cara a 2026″.

La carrera de Benjamín Kuscevic

El jugador comenzó su carrera el año 2014 en Universidad Católica, dando el salto al Brasileirao el año 2020 para sumarse al Palmeiras. De allí tuvo una breve pasa en Coritiba, para luego llegara Fortaleza el 2024, club en el que milita actualmente.

Publicidad