Sebastián Miranda cuenta las horas para el debut de la selección chilena en el Mundial Sub 17, que está pactado para este miércoles 5 de noviembre ante Francia. En ese contexto, el director técnico del equipo nacional fue consultado sobre la ansiedad previa al estreno.

Tanto la del staff técnico como del plantel de jugadores, quienes dan sus primeros pasos en el fútbol profesional. Varios de ellos ni siquiera han debutado. Por eso mismo, el interés en saber cómo manejan eso en la interna del Equipo de Todos.

“Dentro de la formación integral existe un departamento de sicología y una asistente social que nos han ayudado. No están con nosotros, pero hay contacto directo para ayudarnos a bajar esa ansiedad y nerviosismo. Es importante que no nos impida tomar decisiones”, reconoció Miranda en declaraciones que captó nuestro enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Sebastián Miranda fue el DT de la selección chilena adulta en el amistoso ante Perú. (Felipe Zanca/Photosport).

Y lanzó una recopilación de victorias sudamericanas que envalentonaron a sus pupilos. “El hecho de ver otras selecciones sudamericanas que han competido de buena manera: Venezuela ganando a Inglaterra, ganó Brasil, Argentina logra ganarle a Bélgica. Eso va generando cierta confianza”, reconoció Sebastián Miranda.

“Hemos sido capaces de competir más allá del resultado. Y esa palabra este equipo la tiene por delante”, manifestó el otrora lateral derecho de Universidad Católica, Unión Española y el Columbus Crew de Estados Unidos en la Major League Soccer.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Miranda aleona a la selección chilena del Mundial Sub 17

Los muchachos que Sebastián Miranda apuntó para llevar al Mundial Sub 17 en representación de la selección chilena recibieron un acicate con estos resultados favorables a equipos de la Conmebol. Aunque no pretende en ningún caso que se dé un relajo.

Por eso dejó este mensaje. “Siempre tenemos que competir para llegar a un resultado. Por historia no se nos ha dado nada fácil y esta no será la excepción. Vamos a luchar en todo el campeonato”, manifestó Miranda, quien debe enfrentar junto a su equipo el Grupo K del certamen.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Miranda confía ciegamente en lo que puede hacer Chile durante el Mundial Sub 17. (Felipe Zanca/Photosport).

Francia será el primer rival, mientras que el sábado 8 de noviembre, Chile se medirá a Uganda. Y cerrará la participación en la fase grupal ante Canadá el martes 11 de este mes. Los dos últimos partidos comenzarán a las 09:30 horas, según el horario de Chile continental.