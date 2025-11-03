Este bastión de la selección chilena dejó a Argentina boquiabierta en el Sudamericano rumbo al Mundial Sub 17. Tomó la pelota, dejó en el camino a tres hombres de la Albiceleste y anotó a favor del equipo dirigido por Sebastián Miranda, quien por estos días termina la preparación para el torneo.

El certamen se disputará en Qatar y la presencia de Martín Jiménez genera mucha expectativa en el equipo. Por ese golazo espectacular ante el cuadro argentino. Y también por lo que vino para su carrera después de darse a conocer en el fútbol chileno con ese descuelgue ofensivo donde mostró muchas cualidades.

“Alenté a mis compañeros en el camarín, el profe igual lo hizo. Salimos con todo al segundo tiempo“, dijo Jiménez, quien fue protagonista en esa victoria 3-2 ante la Albiceleste. El frenesí que ha tenido el carrilero formado en el Audax Italiano durante 2025 es evidente.

Martín Jiménez ante Argentina. (Foto: Instagram).

Y tuvo apariciones en el plantel estelar. Jiménez, nacido el 6 de febrero de 2008, ha computado ocho presencias en el primer equipo de los Tanos. Son casi 273 minutos, incluido aquel duelo ante Universidad de Chile donde comenzó como titular.

Martín Jiménez no sólo anotó un golazo magistral ante Argentina, también dejó una asistencia que espera replicar en el Mundial Sub 17. Más que hacer la misma jugada, un lucido pase de taco, la idea es reflotar la sociedad con Zidane Yáñez, otra de las figuras que tuvo la selección chilena en el Sudamericano.

El marcador de punta de Audax Italiano también ha sumado minutos en la Copa Chile: en seis partidos para el equipo adiestrado por Juan José Ribera, Jiménez registra 262 minutos de acción. Una clara ventaja para la competencia que se disputará en Qatar y que tiene a Chile en el Grupo K: ante Francia, Uganda y Canadá.

Martín Jiménez en Audax Italiano ante Coquimbo Unido. (Pepe Alvujar/Photosport).

A principios de año, Martín Jiménez apareció en el radar de Colo Colo, aunque los audinos se movieron rápido para retenerlo. “Le habían hecho contrato profesional y eso dificultó cualquier negociación”, dijeron en aquel momento sobre esta posible movida.

