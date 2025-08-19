Además de Damián Pizarro: cometió indisciplina y ahora recibe segunda oportunidad de Nico Córdova

La selección chilena comienza a afinar detalles para lo que será el Mundial Sub 20 que se disputará en el país. Por lo mismo, Nicolás Córdova ya tiene una prenómina con 55 jugadores para disputar el torneo.

Entre los citados aparece Damián Pizarro del Udinese. El delantero fue foco de críticas ya que en su momento prefirió irse de vacaciones a star en los amistosos preparativos de la selección. Pese a esto, recibió una segunda oportunidad y ahora deberá luchar por un puesto.

Pero este no sería el único caso. En julio se alertó de otra indisciplina en la selección, y que tuvo relación con Martín Jiménez. El jugador de Audax Italiano llegó tarde a uno de los entrenamientos y esto de inmediato despertó la preocupación del cuerpo técnico.

“Se ausentó sin una razón válida de una citación oficial”, se filtró desde la interna de la selección. Por lo que fue sacado de los últimos torneos que disputó la Rojita.

La segunda oportunidad para Martín Jiménez

El tema es que Nicolás Córdova decidió darle una nueva oportunidad y ahora figura entre los posibles convocados para el Mundial que se disputará entre septiembre y octubre.

Lo que se fundamentó en el gran rendimiento del jugador y que también suma minutos en el plantel estelar de Audax Italiano. Incluso ya fue titular en el triunfo ante Universidad de Chile. Por lo que habría retomado el rumbo correcto y ahora estaría con las pilas al 100% para ganarse un lugar en el Mundial.

Con 17 años, Martín Jiménez, podría ser la gran sorpresa de la Roja Sub 20. Pero además tiene la chance de jugar el Mundial de su categoría que se disputa en Qatar en el mes de noviembre.