No sólo desde el ámbito deportivo existe molestia en la Selección Chilena. La dura derrota que sufrieron en Brasilprovocó que se elevaran las tensiones, especialmente desde el actual cuerpo técnico que dirige Nicolás Córdova.

La reacción de tal expresión tiene relación con el estado físico de algunos de los futbolistas que aparecieron en la citación para esta última doble fecha de Eliminatorias, donde dos futbolistas fueron descartados por lesiones.

El primero de ellos, el delantero Darío Osorio, quien ni siquiera viajó a Brasil como consecuencia de un desgarro. El segundo ocurrió tras la vuelta de la Selección al país, y se trata del defensor central Benjamín Kuscevic.

ver también Tras Brasil vs Chile: Nicolás Córdova sufre nueva baja para ultimo partido ante Uruguay

Molestia en la Selección por lesión de Kuscevic

El parte médico oficial que entregó La Roja indica que el surgido en Universidad Católica tiene “una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA”. Es aquí donde los dardos apuntan a Fortaleza.

Según dio a conocer el periodista José Tomás Fernández, “el conjunto brasileño intentó apurar a Kuscevic unos días antes del último encuentro por el Brasileirao, lo que provocó que se resintiera de la lesión que sufrió en uno de los aductores en la pierna derecha”.

Así las cosas, agrega AS Chile, el central llegó a la Selección sin plenitud física, por lo que trabajó aparte de sus compañeros y provocó que fuera baja del viaje a Brasil, y que tras una nueva revisión médica se decidiera sacarlo de la convocatoria.

Publicidad

Publicidad

Benjamín Kuscevic es baja en la Selección Chilena para el duelo con Uruguay (Photosport)

Los números de Kuscevic en La Roja

Desde su debut con la Selección Chilena en noviembre del 2018 hasta la fecha, el central apenas disputó un total de 11 encuentros oficiales, con presencia en cancha durante 774 minutos. De estos encuentros, sólo cinco fueron por Eliminatorias.

¿Cuándo es el próximo partido?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.

Publicidad