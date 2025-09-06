La selección chilena perdió 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo significó el redebut de Nicolás Córdova como entrenador interino de La Roja.

Tras el duelo, el exdelantero de la selección nacional, Patricio Yáñez, evitó criticar a Córdova por el rendimiento contra Brasil, considerando el escenario y el rival, que por momentos volvió a ser ese rival inspirado, sin contar lo pocos días de trabajo del interino con La Roja.

Eso si, Yáñez dejó tarea y mucha considerando que el martes la selección chilena recibirá a Uruguay, por el cierre de las eliminatorias.

“Siento que más allá de los goles o las oportunidades, en el juego Brasil nos superó ampliamente. Uno entiende, y lo conversamos, que Alexander Aravena o quien fuera iba a ser un bis de Gabriel Suazo“, dijo Yáñez en ESPN.

“Un equipo que al menos proponga”

Agregó que “con Fabián Hormazábal y Lucas Cepeda iba a ser lo mismo, más Ben Brereton solo y huérfano. Uno lo entiende. Lo que yo imagino, como plan de juego que estableció para enfrentar a un equipo que mejoró, porque Brasil tuvo un tono mucho mayor, esto debería modificarse para el martes“.

Tarea para Nicolás Córdova contra Uruguay.

Patricio Yáñez sentenció que “el martes la selección chilena debería ser un equipo que al menos proponga, que salga a generar daño y no a buscar un ataque directo al pelotazo“.

Cabe recordar que ante Brasil, el Chile de Córdova formó de inicio con Lawrence Vigouroux al arco; Iván Román, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Gabriel Suazo en mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena en ataque.

En el segundo ingresaron Gonzalo Tapia (Brereton), Rodrigo Echeverría (Loyola), Lucas Assadi (Cepeda) y Maximiliano Gutiérrez (Aravena).

