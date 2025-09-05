Antes, durante y después de la derrota de la selección chilena contra Brasil, el panel de TNT Sports analizó el debut de Nicolás Córdova con la nueva Roja. Y uno que dio que hablar fue Johnny Herrera.

El ídolo de U de Chile no se guardó nada a la hora de analizar la formación inicial del DT, quien sorprendió a todos dejando fuera a última hora a Lucas Assadi, cuando el azul iba como fijo en la previa.

Dicho cambio enfureció al Samurái, quien fiel a su estilo dijo sin pelos en la lengua que la movida tenía algo detrás. Assadi al fina ingresó en el minuto 77′, sin mayor peso cuando la derrota estaba sentenciada.

Johnny Herrera al ataque de la Roja

Con firme reclamo e ironizando con los 16 de 28 convocados bajo el alero de Fernando Felicevich (Vibra), Johnny Herrera barrió con Nicolás Córdova por mandar a la banca a Lucas Assadi.

“Oye pero, ¿Assadi no va?”, partió preguntando sorprendido al revelarse la formación de la Roja. Fue ahí que se indignó en TST y disparó nuevamente diciendo, “¿qué representante tiene Assadi? (Pablo Leclerc es su agente)”.

Rápidamente el ídolo azul encontró respaldo en Juvenal Olmos, quien se cuadró con la crítica a los representantes que reinan en la selección (Fernando Felicevich) y dijo que “es un tema eso que dice Johnny”.

Finalmente apareció Gonzalo Jara y puso paños fríos al debate. El ex defensor apuntó que la exclusión de Lucas Assadi en la titularidad “creo que es algo futbolístico”.