Se supo el veredicto final de la Conmebol y U de Chile avanza a cuartos de final en Copa Sudamericana, castigando a Independiente con la eliminación tras la barbarie en Argentina.

Eso sí, el resto del castigo fue igual para ambos, por lo que la U fue sancionada con siete duelos sin público de local y visita. Justamente, la millonaria pérdida económica y el no contar con su público hizo estallar a Johnny Herrera.

“Son tan desubicados, por no decir otra palabra, que hasta la misma justicia argentina sancionó al estadio y la policía. El iglú donde viven en la Conmebol es insólito”, partió diciendo en TST, de TNT Sports.

Johnny Herrera le reclama a la Conmebol

Durante el espacio de Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera disparó con todo por el castigo del público a U de Chile, que tendrá siete duelos como local sin su gente en el estadio.

“La sanción de Colo Colo fue mas leve”, lanzó, luego que el panel recordara los episodio con Fortaleza en Copa Libertadores. Fue ahí que el ídolo azul hizo sus fuertes descargos.

“Esto te deja en claro que pesamos muy poco en la Conmebol, antes estaba (Ricardo) Abumohor, Harold (Mayne-Nicholls), Chile era mucho mejor visto. Me tocó jugar Libertadores, tuvimos problemas con gente y no fuimos castigados”, reclamó.

Finalmente, Herrera aseguró que “ahora la gente de la U tenía poco pito que tocar y llega esta sanción. ¿Dónde esta la ANFP para ayudar al equipo nacional? Que te den las penas del infierno y recibes el mismo castigo que el otro equipo, pesas muy poco”, cerró.