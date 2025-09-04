Universidad de Chile regresó el martes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego de la derrota por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico del domingo en el estadio Monumental.

Si bien la mira está puesta en la Supercopa, programada para el 14 de septiembre, no hay certeza de que esta se dispute, teniendo en cuenta la presión que puso la dirigencia de Azul Azul.

Esto, porque apuestan sus fichas en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde deben esperar el fallo de Conmebol y donde enfrentarían a Alianza Lima el 18 de septiembre.

Bajo ese manto de dudas con la programación, la U trabaja con un foco difuso por el complejo escenario, siendo el único partido confirmado el del 28 de septiembre ante Deportes La Serena por la Liga de Primera.

Los azules se entrenan a la espera de las programaciones. Foto: U de Chile.

¿Qué pasa con los partidos de U de Chile?

Según informó el medio Emisora Bullanguera, en Universidad de Chile no han agendado encuentros amistosos para no perder el ritmo, por lo que esperan definiciones para enfocarse en su próximo rival.

Con la alerta de poder suspender la Supercopa contra Colo Colo, que se jugaría en el estadio Santa Laura, los azules también tienen la encrucijada si miran desde ya su choque contra Alianza Lima, donde todo queda en manos de Conmebol.

Dudas que no sirven para nada en el plantel azul, donde han enfocado los esfuerzos en recuperar jugadores lesionados e ir puliendo errores que les han pasado la cuenta en los últimos partidos.

Por lo mismo, en la U esperan, a lo mas, al inicio de la próxima semana, tener definido su calendario de septiembre, de manera de focalizar de mejor manera el trabajo con los jugadores.

