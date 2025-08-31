No pudo la Universidad de Chile y este domingo los azules cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo en la edición 198 del Superclásico del fútbol chileno.

Encuentro donde el Cacique sin mostrar un gran juego fue superior a los azules con varios tiros a los postes, pero sobre todo tras la expulsión de Franco Calderón en el primer tiempo.

El partido marcaba recién los 31 minutos de partido cuando el argentino, tras perder la pelota en el mediocampo, fue fuerte por detrás contra Vicente Pizarro, autor del único gol del partido, en una falta que pudo haber traído consecuencias mayores para el hijo de la actual autoridad del deporte.

No obstante, uno que no estuvo a favor de la expulsión del defensor fue justamente Johnny Herrera, el ex portero e ídolo azul, utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para cargar con todo contra el arbitraje por esta decisión.

Herrera culpa al arbitraje de la derrota azul en el Superclásico:

A través de sus historias, Johnny Herrera, conocido como @samuraiazul en la plataforma de Meta, publicó una imagen con el escudo de la Universidad de Chile y con un incendiario mensaje.

“Se perdió por los imponderables de los árbitros contra la U. Roja a Calderón que si era amarilla no pasaba nada… en fin. Nada nuevo” señaló en primera instancia el ahora comentarista de TNT Sports.

No obstante, las palabras contra el arbitraje continuaron más abajo, donde agregó: “Si el jefe de los árbitros se junta en la semana con el presidente de cc da pa pensar mucho… seguimos firmes” junto a tres emojis; “💙, 🤘, 💪”.

Esto en clara referencia a la reunión que tuvo Aníbal Mosa con el jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, el pasado 12 de agosto, esto en la previa del Clásico que animarían Colo Colo y Universidad Católica.

