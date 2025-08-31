Colo Colo tuvo que remarla pero, después de un mes sin saber de triunfos, volvió a las victorias en el mejor momento. Este domingo el Cacique venció por la cuenta mínima a la U de Chile en el Superclásico, lo que enciende la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Hugo González mostró su mejor versión y se quedó con tres puntos de oro jugando uno de sus mejores partidos. Con ello no sólo escalan, sino que dejan al elenco de Gustavo Álvarez prácticamente sin chances al título de la Liga de Primera.

Al elenco estudiantil se le escapa el puntero a una distancia muy difícil de superar. Eso sí, todavía quedan fechas y puntos en juego para ver sorpresas agónicas.

Colo Colo vence a la U y la deja nocaut en la tabla de posiciones

Colo Colo se impuso en un intenso Superclásico ante la U para sumar tres puntos de oro. El Cacique ganó por 1 a 0 en el Estadio Monumental y cortó su mala racha de tres años sin derrotar al Romántico Viajero, lo que le sirve para reaccionar a tiempo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Vicente Pizarro le dio un triunfo clave a Colo Colo ante la U para escalar en la tabla de posiciones. Foto: Photosport.

Vicente Pizarro, que fue una de las grandes figuras en el trámite del encuentro, logró marcar el gol del triunfo en los 81′ minutos con un remate frente a la portería tras un cabezazo de Francisco Marchant que dio en el travesaño. Un resultado que les permite acabar con un mes sin victorias y así poder soñar con copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, Colo Colo suma de a tres y alcanza los 31 puntos en la Liga de Primera. Con ello, se instalan en el octavo lugar de la tabla de posiciones, quedando a una unidad de poder alcanzar a Cobresal, el último que está metiéndose en Copa Sudamericana hasta ahora.

ver también Tragedia en Superclásico: Muere hincha que cae del techo de Estadio Monumental

Por su parte, la U se estanca y comienza a despedirse del título. El Romántico Viajero queda con 38 unidades en el tercer lugar, siendo desplazada por Palestino y a 15 del líder Coquimbo Unido.

Lo ocurrido esta tarde puede cambiar los objetivos de cada uno comparando el inicio de la temporada. Mientras el Eterno Campeón hará lo posible por llegar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, el Bulla tratará de asegurar su lugar en el torneo más importante a nivel de clubes en el continente.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo derrota a la U en el Superclásico, vuelve a sonreír y se ilusiona con un despertar en su centenario. El Cacique amarga a un Romántico Viajero que parece haber quedado sin chances de ser campeón.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras el Superclásico

ver también Minuto a minuto: Colo Colo y Universidad de Chile viven una nueva versión del Superclásico

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U ahora se enfocan en lo que será un nuevo cara a cara entre ambos. El próximo desafío del Cacique y el Bulla será la Supercopa de Chile el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad