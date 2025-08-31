Nueva versión del Superclásico chileno. Este domingo se vuelven a prender las gargantas para el duelo más importante del fútbol chileno. En el Monumental, se enfrentan Colo Colo y la Universidad de Chile.

Para este partido, ambas escuadras vienen con ciertas problemáticas de rendimiento. Si bien lo de Colo Colo se ha prolongado más en el tiempo, no deja de ser importante cómo la U ha cedido puntos en la lucha por el título, que ahora parece inalcanzable.

Sin dudas, un partido que dejará varias emociones. Y lo podrás seguir EN VIVO con RedGol. Vive la previa, el minuto a minuto y más en este minuto a minuto que preparamos para ti.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025