Minuto a minuto: Colo Colo y Universidad de Chile viven una nueva versión del Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile se ven las caras en el Estadio Monumental, en una nueva edición del duelo más importante del fútbol chileno.

Por Jose Arias

Colo Colo y la U en un nuevo Superclásico.
Colo Colo y la U en un nuevo Superclásico.

Nueva versión del Superclásico chileno. Este domingo se vuelven a prender las gargantas para el duelo más importante del fútbol chileno. En el Monumental, se enfrentan Colo Colo y la Universidad de Chile.

Para este partido, ambas escuadras vienen con ciertas problemáticas de rendimiento. Si bien lo de Colo Colo se ha prolongado más en el tiempo, no deja de ser importante cómo la U ha cedido puntos en la lucha por el título, que ahora parece inalcanzable.

Sin dudas, un partido que dejará varias emociones. Y lo podrás seguir EN VIVO con RedGol. Vive la previa, el minuto a minuto y más en este minuto a minuto que preparamos para ti.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

¿A qué hora es el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile chocarán en la versión 198 del Superclásico chileno. Se jugará en el Estadio Monumental y la hora de inicio es a las 15.00 horas.

Bienvenid@s Redgoler@s

Nueva edición del Superclásico chileno y un nuevo minuto a minuto que puedes seguir con RedGol. No te pierdas los pormenores del partido más importante del fútbol chileno, con toda la previa y el partido mismo.

