Este domingo 31 de agosto Colo Colo y Universidad de Chile se vieron las caras por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025 en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Edición 198 en Primera División que tuvo lugar en el Estadio Monumental, reducto donde cerca de 40 mil fanáticos albos vieron en vivo el triunfo de los albos sobre sus archirrivales, la U, por un gol a cero, gracias a la solitaria anotación de Vicente Pizarro.

En medio de ese panorama, los albos lograron sumar un nuevo triunfo en el historial de partidos oficiales en Primera División ante los azules. Revisa, a continuación, todos los detalles del historial del Superclásico en RedGol.

Historial del Superclásico N° 198 entre Colo Colo y U. de Chile:

Tras la edición 198 del Superclásico del fútbol chileno, el registro indica que Colo Colo ha logrado el triunfo en 90 oportunidades , anotando 329 goles.

¿Qué pasa con la U? Universidad de Chile, por su parte, se mantuvo con los 50 triunfos ante su clásico rival y 243 goles anotados. Los restantes 58 encuentros entre Colo Colo y la U finalizaron empatados.

Pizarro anotó en el triunfo de los albos ante la U. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

Últimos 6 resultados del Superclásico:

Con este triunfo, los albos rompieron una racha de cinco partidos sin ganarle a la Universidad de Chile . El Cacique había ganado por última vez en julio del 2022 (segunda rueda), esa vez fue por 1-3 en el Estadio Fiscal del Talca.