Johnny Herrera lapidó a Arturo Vidal por la actuación del volante de Colo Colo en el Superclásico 198, que se tiñó de albo gracias a un tiro rasante de Vicente Pizarro. La jugada que marcó la diferencia llegó tras un gran pase de Claudio Aquino, quien encontró un descuelgue ofensivo de Mauricio Isla.

El Huaso sacó un centro muy preciso para Francisco Marchant, quien le pegó de palomita al balón y lo mandó al travesaño ante la estéril volada de Cristopher Toselli. La suerte ayudó al “34”, que dispuso de otra chance para anotar y no la desperdició.

Para Herrera hubo dos momentos claves. En primer término, cree que la expulsión a Franco Calderón estuvo de más. Y que todo se solucionaba con una tarjeta amarilla a esa falta por detrás sobre el Vicho Pizarro. El otro punto de inflexión en Pedrero fue la salida de Vidal.

El patadón de Calderón a Vicente Pizarro. (Captura TNT Sports).

El cronómetro marcaba 70 minutos cuando Claudio Aquino reemplazó al King, quien fue criticado con dureza por el golero devenido en panelista de TNT Sports. “Jugar 70 minutos con uno menos es dar mucha ventaja y eso marca el trámite del partido. Es lamentable. Son cosas que pasan, siempre pasa algo”, dijo el angolino en Todos Somos Técnicos.

“Los dos equipos llegaban bien, la U mucho mejor que Colo Colo evidentemente. Pero ellos hicieron un planteamiento defensivo, no salieron a buscar tanto y aguantaba. La U, en lo suyo”, describió Herrera, un ídolo del Romántico Viajero, en el panel del programa estrella de dicho canal.

Johnny Herrera critica a Arturo Vidal y dice que Aquino “cambió” el Superclásico 198

Para Johnny Herrera, la presencia de Arturo Vidal en el Superclásico 198 terminó en un lastre para Colo Colo. “Con el correr del partido, el cambio clave fue la entrada de Aquino, cuando sale un jugador que parecía centro estorbo”, lanzó el ex golero del Bulla.

Arturo Vidal ante Assadi en el Superclásico 198. (Andres Pina/Photosport).

“Perdón, cuando salió Vidal. La primera pelota que tocó dejó solo a Correa con la mano. Colo Colo corrigió y lo ganó bien, pero la diferencia fue la ventaja numérica por 70 minutos”, insistió Herrera, quien considera muy injusta la roja directa para Calderón.

Por si eso fuera poco, Aquino fue clave en la jugada del gol de Vicente Pizarro con un pase espectacular para Mauricio Isla, quien sacó un centro para Francisco Marchant. La suerte le permitió al hijo de Jaime, uno de los capitanes del equipo, marcar el 1-0.