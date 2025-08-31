Superclásico que parece ser el renacer de Colo Colo. El elenco albo necesitaba de una alegría, de un momento de algarabía, tras tantos meses en una zona gris. La oportunidad que brindaba una Universidad de Chile con un presente turbulento.

El gol de Vicente Pizarro desató las gargantas colocolinas. Tras tanto tiempo sin celebrar de esta manera, era la ocasión de sacar la rabia contenida. Lo gritó con todo y, sobre todo, lo mereció el Vicho, el mejor de la cancha esta tarde de Superclásico.

Sonó el pitazo final del árbitro y la fiesta se desató en Macul. Los jugadores cantaron con la barra, con esos saltitos pequeños y la alegría pegada al rostro. Arturo Vidal los lideró.

Juan Cristóbal Guarello dice que fue como “musho”

Tras el partido, en Radio Agricultura comenzaron a desglosar lo acontecido en el Superclásico 198 en el Estadio Monumental. Uno de los que tomó la palabra fue Juan Cristóbal Guarello.

“Celebraron en la cancha como si hubieran obtenido un título. Bien llamativo, todos los jugadores y una foto con los hinchas”, describió JCG, quien encontró que fue más allá de lo que se podía esperar.

“No fue una semana caliente. Se habló del nuevo técnico, pero en ningún caso de cosas entre los planteles. Se entrenó con total normalidad y fue una de las semanas más tranquilas que tuvo el propio Colo Colo. La tensión estaba con la directiva y el nuevo DT”, agregó.

“Es un envión anímico importante. El triunfo es inobjetable”, cerró el periodista, que cree que entre la expulsión de Franco Calderón y las decisiones de Gustavo Álvarez estuvo la clave.

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa, celebra con sus companeros al final del partido contra Universidad de Chile durante un partido de la Liga de Primera disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 31/08/2025 Javier Vergara/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 22nd turn, First division league. Colo Colo player Javier Correa, celebrates with teammates in the end of the match against Universidad de Chile during a first division match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 31/08/2025 Javier Vergara/Photosport

