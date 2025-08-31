Como un auténtico desahogo se vivió en Colo Colo la victoria por la cuenta mínima en el Superclásico ante Universidad de Chile. No es para menos, ganaron su primer duelo de este calibre en el año, gracias a la actuación de Vicente Pizarro.

El Cacique aprovechó a full el hecho de tener un hombre de más, donde el propio volante fue quien recibió la falta de Franco Calderón, y fue desde su pie izquierdo que comandó la incesante ofensiva alba que concluyó con su anotación en el minuto 81.

Tras el encuentro, Pizarro fue el único futbolista de Colo Colo que conversó con la cadena TNT Sports, que lo eligió la figura del Superclásico, instancia en la que reveló que dentro del camarín se vivió “como un desahogo“, la victoria ante los azules.

El desahogo de Vicente Pizarro tras triunfo Superclásico

“Este partido había que ganarlo como sea. Desde el primer minuto vivimos un ambiente que hace tiempo no se daba. Con nuestra gente debíamos ser fuertes y hoy fue así, sacamos un partido difícil con un rival que viene muy bien y demostramos hoy que somos un equipo fuerte”, indicó el mediocampista albo.

En esa línea, Pizarro insistió en que “los clásicos hay que ganarlos, sea donde sea y hace mucho que necesitábamos una alegría así“, para luego detallar cómo le ayudan sus compañeros de Colo Colo en su actual buen momento futbolístico.

“Sé que debo llegar más al área, hace rato lo trabajo y eso se nota. Sé que el volante debe participar más en el área. Es importante aportar así al equipo porque mis compañeros me dan la confianza para ello”, manifestó el “Vicho”, quien dejó en claro cuál es el objetivo para lo que resta del año.

“Este club acostumbra a pelear cosas importantes, a estar siempre en copas. Debemos hacernos fuertes. Ahora empieza una nueva era (con Fernando Ortiz), la disposición de todo el grupo está para el trabajo y mentalizarnos en sacar esto adelante, debemos ganar todos los partidos que vienen para meternos en la copa“, finalizó Pizarro.

Los números del “Vicho” en este 2025

Entre los torneos locales y la Copa Libertadores, Vicente Pizarro disputó hasta este Superclásico un total de 2.267 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los cuales registra cinco goles y cuatro asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

