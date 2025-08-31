Mauricio Isla tuvo un partido muy especial en el Superclásico 198 que Colo Colo ganó por la mínima diferencia. El solitario gol de Vicente Pizarro inclinó la balanza a favor de los albos, que se impusieron a Universidad de Chile por 1-0 en el estadio Monumental.

El Huaso tuvo muchos problemas a su espalda con los descuelgues ofensivos del argentino Felipe Salomoni durante la primera parte. Pero resultó clave en la jugada que terminó con el tiro rasante del Vicho a la portería defendida por Cristopher Toselli.

En primer término, un desborde del icónico lateral derecho bicampeón de América con la selección chilena motivó la primera chance peligrosa en la acción del 1-0. Un preciso envío a Francisco Marchant, quien apareció solo por detrás de la zaga e intentó un cabezazo de palomita.

El remate de Vicente Pizarro que significó el gol de Colo Colo para vencer a la U de Chile. (Pepe Alvujar/Photosport).

La pelota chocó en el travesaño, pero quedó a disposición del Vicho Pizarro, quien desató la fiesta en el Monumental. Y también una fervorosa celebración de Mauricio Isla, quien se juntó con el “34” y Marchant en un pequeño grupo que graficó la felicidad total del plantel dirigido interinamente por Hugo González y Luis Pérez.

Marchant y Correa gritan el gol de Vicente Pizarro. (Pepe Alvujar/Photosport).

El bonito festejo de Isla en el gol de Colo Colo para desnivelar el Superclásico

Mauricio Isla se abrazó apretado con Francisco Marchant y Mauricio Isla, el trío de Colo Colo para ganar el Superclásico y darle un mazazo a Universidad de Chile en la pelea por el título, que parece muy encaminado para recaer en Coquimbo Unido.

Mauricio Isla festeja el 1-0 albo. (Captura TNT Sports).

El nivel del Huaso fue valorado por el comentarista de TNT Sports. “Mauricio Isla estuvo sencillamente notable, es el mejor segundo tiempo que ha jugado en el campeonato”, expuso Aldo Schiappacasse, uno de los comentaristas que dispuso la estación televisiva en el Monumental. Una muestra del esfuerzo que hizo el carrilero para vencer al club del que es reconocido hincha.

Otra imagen de la celebración de Isla con Marchant y Pizarro. (Captura TNT Sports).