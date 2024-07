El gran bombazo del mercado de pases lo hace explotar Colo Colo con el anuncio de Mauricio Isla como refuerzo, lo que viene a potenciar el plantel para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores 2024.

El Huaso que siempre fue reconocido hincha de Universidad de Chile cruza desde una vereda que nunca pudo vestir de manera oficial, para pasar a ser la estrella en el estadio Monumental.

Pese a que siempre aseguró que su sueño era llegar a la U, nunca pudo cumplir ese anhelo familiar, lo que lo tuvo vistiendo la camiseta de Universidad Católica y ahora la de Colo Colo.

Fue en una entrevista con TNT Sports, donde confirmó que tenía un sueño como bullanguero, donde también estaban sus grandes compañeros de la generación dorada de la Roja: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

El sueño de la Copa Libertadores con la U

Fue en conversación con el periodista Enzo Olivera, en CDF, cuando en 2020 Mauricio Isla estaba en el fútbol de Turquía, que habló de su ilusión con Universidad de Chile.

“Mi primer objetivo es tratar de cuidarme, de llegar de la mejor forma. Si no estoy bien no volveré a la U, sé cómo piensan los hinchas y uno tiene que ser respetuoso con la institución y la hinchada. No es ir a retirarme, quiero rendir”, comentó Isla.

Dentro de esa conversación tocó un gran sueño que tenía con varios amigos de la Roja, donde apuntaban de jugar la Copa Libertadores con la U, para poder llegar alto.

“Es un sueño también la Copa Libertadores, lo hablamos mucho en la selección con Aránguiz con Marcelo Díaz, con el Edu (Vargas), que ellos jugaron en la U. Había una gran cantidad de jugadores la U con Sampaoli en la Roja”, explicó.

Huaso Isla con sus amigos de la Roja en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

“Pero hay un sueño y queda. Los hinchas lo dicen, cuando vuelva Eduardo (Vargas), Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, y si yo puedo ir, para formar un gran grupo y pelear la Copa Libertadores”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.