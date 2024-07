Colo Colo tiene todo listo para dar uno de los grandes golpes de la ventana del mercado de pases, con Mauricio Isla como el gran refuerzo para el plantel del técnico Jorge Almirón.

Uno de los grandes objetivos que tuvo la dirigencia de Blanco y Negro fue el Huaso, quien logró salir de Independiente para vestir su segunda camiseta en el fútbol chileno.

Formado en las divisiones inferiores de Universidad Católica, donde volvió después de años en el extranjero, pero donde siempre quedó una espinita por no llegar a su gran amor: Universidad de Chile.

Por lo mismo, no extrañó que en muchas oportunidades hablara de su gran cariño por la U, el que ahora queda en el olvido con su firma en Colo Colo para ser figura en el estadio Monumental.

Mauricio Isla con la camiseta de U de Chile.

Mauricio Isla soñaba con la U

Uno de esos grandes momentos se vivió cuando jugaba en Flamengo y visitó el país para enfrentar a Universidad Católica, donde en el hotel recibió a gente de Universidad de Chile que le tenía un regalo.

Fue el medio Bolavip Chile que en ese entonces fue protagonista de este encuentro en un hotel capitalino, donde recibió la camiseta blanca de la U con una gran sonrisa, en el año 2022.

“Todos saben que soy hincha de Universidad de Chile, veremos si algún día puedo vestir su camiseta”, cometó en aquella oportunidad, dejando en claro su sueño para el futuro.

“No es la primera vez que la U le manda su indumentaria al defensa, ya había ocurrió este año cuando el bicampeón de América posó en Calama (antes del partido de la Roja con Argentina) con la camiseta home que viste a los azules este 2022 y también el año pasado con la rosa away 2021”, detalló el medio citado.

Mauricio Isla con la camiseta de la U. Foto: Bolavip.

La espinita del Huaso Isla con U de Chile

Años antes, en 2020, cuando Mauricio Isla jugaba en el Fenerbahce de Turquía recibió en el club a TNT Sports (CDF en ese entonces), donde el periodista Enzo Olivera le consultó sobre la opción de jugar en Universidad de Chile.

“Tengo la espinita de jugar en Chile. De niño yo soy hincha de la U, mi madre me ha criado así, toda la vida. Las Navidades llegaban pelotas, camisetas de la U. Si bien cumplí mi deseo de niño jugando en Católica, que les tengo un gran cariño porque me formaron”, comentó en aquella oportunidad.

Siempre le gustó que “los hinchas de la U lo viven de otra manera”, que es algo que lo impactó de niño, para ser un fanático bullanguero, algo que hablaba con muchos compañeros en la Roja.

“Siempre lo he dicho. Muchos me cuentan, he tenido muchos compañeros de la U, Vargas, Aránguiz, Marcelo Díaz, el mismo Beausejour, todos hablan bien, que es muy buena institución, que se preocupan de la familia”, explicó.

