“Llegó el video a Conmebol”: revelan gestos racistas que hunden al “castigado” del Independiente vs U de Chile

Nuevo registro arribó a las oficinas del organismo, siendo clave en la decisión final para el ganador de la llave.

Por Nelson Martinez

Independiente vs Universidad de Chile, el duelo de la polémica.
En un partido que quedó como cancelado y que ahora sigue jugándose en los escritorios de Conmebol, la U de Chile inició la ruta de descargos para que le lluevan las penas del infierno a Independiente.

Es que la violencia sufrida a manos de sus hinchas en Avellaneda generó repudio en todo el mundo, donde Azul Azul ya tomó cartas en el asunto tras el alegato inicial del Rojo, que rápidamente tuvo a su presidente viajando a Paraguay par defenderse.

A la espera del veredicto final del organismo sudamericano, una nueva arista se dio a conocer. Con un verdadero mazazo para los argentinos, U de Chile se ilusiona con video acusete que se reveló en la prensa.

U de Chile y el registro contra el Rojo

En días previos a la decisión final de Conmebol, además de los hechos de violencia en Avellaneda de barristas de Independiente contra la parcialidad de la U, se sumó otro polémico capítulo: gestos de racismo.

Hasta el viernes por la tarde no había llegado a Conmebol el video con los gestos racistas de un hincha de Independiente”, informó el periodista internacional chileno, José Tomás Fernández.

En ese sentido, el mismo comunicador dateado con el organismo sudamericano aseguró que en dicho registro “Dentro de las imágenes que ya habían ingresado está el de la barra de la U conteniendo el ingreso de la barra rival”.

“Llamó la atención la nula seguridad”, cerró, en lo que es una nueva prueba que le pone la lápida a los trasandinos, en un veredicto donde todo apunta a que U de Chile seguirá en Copa Sudamericana.

