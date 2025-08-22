Mientras la U e Independiente esperan a la Conmebol, Alianza Lima sorprende en el mercado de fichajes

Universidad de Chile todavía no sabe si va a seguir participando o no en la Copa Sudamericana, luego de los catastróficos incidentes que se produjeron durante el partido con Independiente en Avellaneda.

La tragedia obligó a suspender el encuentro entre argentino y chilenos, cuando el duelo de vuelta estaba 1-1 en Buenos Aires, es decir, estaba clasificando la U con una ventaja de 2-1.

Como el duelo fue cancelado, es la Conmebol la que tiene que definir qué va a pasar con la serie por los octavos de final del certamen internacional.

Alianza Lima firma un fichaje de lujo para la Copa Sudamericana

Aún no está claro si Universidad de Chile, Independiente o ninguno de los dos estará en cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero el que sí está confirmado en Alianza Lima.

El cuadro peruano eliminó a Universidad Católica de Quito y se metió en la ronda de los ocho mejores, y está a la espera de la determinación de la Conmebol para conocer a su oponente.

Pero el equipo de Néstor Gorosito no pierde el tiempo, porque quiere seguir avanzando en la Sudamericana y para ello realizó un fichaje de lujo, porque contrato al seleccionado peruano Pedro Aquino.

Pedro Aquino jugando por Perú ante Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

El elenco de La Victoria aseguró el concurso del volante de 30 años, proveniente de Santos Laguna y con pasado en América de México.

El fichaje de Alianza es un golpe total al mercado peruano, porque Aquino es regular en la selección incaica y además era un jugador identificado con Sporting Cristal, uno de los rivales del elenco Íntimo.

Alianza Lima se refuerza con todo y ya tiene a una nueva figura, a la espera de la U o Independiente.