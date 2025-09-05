Chile visitó el Maracaná en un duelo dificilísimo ante Brasil que pudo desnivelarse prácticamente desde el inicio. Aunque el debutante portero Lawrence Vigouroux hizo una tapada espectacular para presentarse en la Roja. De todas maneras, el golero del Swansea City poco pudo hacer en los últimos dos goles.

En el 2-0, quedó fuera de foco tras una acción espectacular de Luiz Henrique, quien apiló rivales dentro del área antes de sacar un centro englobado que Lucas Paquetá cabeceó casi en la portería. Y en el 3-0, le quedó un rebote a Bruno Guimaraes, quien prácticamente en la raya le dio tintes de goleada al encuentro.

Se trata de un centrocampista que milita en el Newcastle United de Inglaterra, que en enero de 2023 le pagó 43 millones de euros al Olympique Lyon de Francia. Guimaraes, eso sí, surgió profesionalmente en Athletico Paranaense de su país, donde forjó una cercana relación con Esteban Pavez.

Bruno Guimaraes fue titular en Brasil frente a Chile. (Ruano Carneiro/Getty Images).

Precisamente a la hinchada del Furaçao la dejó con el alma en un hilo tras este partido. “El Athlético PR me formó, estoy muy agradecido del club. Me fui de ahí como un ídolo y es algo en lo que pienso mucho para el futuro”, dijo Guimaraes en la zona mixta.

Publicidad

Publicidad

“A veces jugadores que son ídolos vuelven y pierden la idolatría en el club. Siempre tengo esa inquietud en mi cabeza, no quiero empañarla de ninguna manera”, añadió el “8” de la Canarinha, quien apunta a ser uno de los bastiones del equipo de Carlo Ancelotti.

Esteban Pavez celebra el título de la Copa de Brasil que ganó en Athlético Paranaense. (Lucas Uebel/Getty Images).

ver también Lo dirigió Pellegrini en el Betis y arrasó con Chile en el Maracaná: “Pensé en cuando jugaba con mis amigos”

Bruno Guimaraes anticipa dónde jugará en Brasil tras anotarle a Chile en el Maracaná

Bruno Guimaraes puso el gol definitivo para Brasil ante Chile en el Maracaná. Luego de eso, encendió el mercado de pases de su país por las palabras que dejó en su diálogo con la prensa. “Es una conversación para unos años. No tengo nada en mente”, expuso.

Publicidad

Publicidad

“Sólo volvería al Athlético PR o al Vasco da Gama, soy hincha vascaíno. Si algún día regreso, sería a esos dos clubes. Me gustaría cumplir el sueño a mi familia y mi padre, todos son fanáticos del Vasco”, manifestó el centrocampista del Newcastle inglés.

Bruno Guimaraes celebró así su gol a Chile. (Buda Mendes/Getty Images).

Guimaraes ha jugado 36 partidos en Brasil y anotó su segundo gol ante Chile. Y dejó a varios hinchas nerviosos con su declaración, que ilusionó más al Vasco da Gama que al club donde forjó una amistad con Pavez, el capitán de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad