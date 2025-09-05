El nombre de Lawrence Vigouroux resonó con fuerza en el fútbol chileno luego de su debut en la Roja adulta. Por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, el portero de 31 años fue titular en la visita a Brasil en el mítico estadio Maracaná. Dejó una gran tapada prácticamente al inicio del partido.

Y le hizo un buen achique a Raphinha en la jugada que terminó con el gol de Estêvão que significó la apertura de la cuenta. También mostró precisión para jugar balones largos con su pierna zurda. Actualmente, Vigouroux es un bastión indiscutido en el Swansea City, que pelea por ascender a la Premier League inglesa.

Aunque tuvo que recorrer un camino larguísimo para eso. Una ruta que tuvo un paso poco fructífero por Chile: en 2019, Vigouroux vistió la camiseta de Everton, donde ni siquiera llegó a debutar. En agosto de aquel año, los Ruleteros anunciaron la incorporación del meta chileno-inglés que también tiene nacionalidad jamaiquina.

Lawrence Vigouroux con la indumentaria de Everton de Viña del Mar. (Foto: @EvertonSADP).

Tuvo la suerte de coincidir con un arquero argentino de mucha experiencia que sigue activo en el balompié criollo: Cristian Campestrini, quien tiene 45 años, ataja en la Universidad de Concepción y está decidido a batir un récord que lo obliga a estirar su carrera al menos un par de temporadas.

Cristian Campestrini en acción por la Copa Chile ante Colo Colo. Ni en aquel torneo atajó Vigouroux. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Campestrini, el arquero que dejó sin jugar a Lawrence Vigouroux en el fútbol chileno

Eso sí, que Campestrini le haya ganado el duelo a Lawrence Vigouroux en la única experiencia del portero de la Roja en el fútbol chileno no tuvo que ver sólo con rendimiento. También hubo una interrupción del Campeonato Nacional 2019, que se detuvo seis fechas antes a raíz del estallido social que se desató el 18 de octubre.

Precisamente ese torneo que no terminó es la causa de la deuda multimillonaria que la ANFP tiene con TNT Sports. Pero en ese duelo con Campestrini, Vigouroux no sólo tuvo el infortunio de coincidir con aquel período. El golero asumía que no se comportaba como un deportista de alto rendimiento.

El calentamiento de Lawrence Vigouroux antes de su debut por la Roja. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

“No era el chico más profesional cuando era más joven. Siento que eso me ha impedido jugar a este nivel y por eso me ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí“, aseguró Vigouroux, consciente de que desaprovechó algunas oportunidades.

Lawrence Vigouroux habla con Guillermo Maripán en su debut por la Roja. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

Como su corto ciclo en Chile. “Vine de Inglaterra, vivía a 15 horas de casa y la gente se estaba rebelando por algo de lo que yo no tenía ni idea. Fue bastante aterrador“, dijo en su momento Vigouroux, quien no pudo debutar con los Oro y Cielo. Campestrini, aquel golero que Diego Armando Maradona hizo debutar en la selección de Argentina en mayo de 2009, jugó 23 partidos. El otro lo disputó el mexicano Carlos Moreno. Pero el fútbol da vueltas. Y ofrece revancha en múltiples ocasiones…

