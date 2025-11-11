Es tendencia:
Jugó en Boca, fue compañero de Messi en Argentina y jugaría en Chile el 2026: “es opción …”

Desde Argentina avisan que Darío Benedetto podría recalar el 2026 en el fútbol chileno.

Por Franco Abatte

El ex delantero de Boca Jrs no vive su mejor momento y en Chile buscaría volver a los abrazos.
La temporada 2025 del fútbol chileno aún no termina, pero ya hay clubes que comienzan a pensar en lo que se viene y a mirar el mercado nacional e internacional.

Es en ese contexto donde aparece la figura de Darío Benedetto, delantero argentino de 35 años que es uno de los últimos referentes que tuvo Boca Juniors y que vive un tormentoso presente sin hacer goles desde febrero del 2024.

Desde aquella fecha, Benedetto pasó por el Querétaro de México, Olimpia de Paraguay, Newell’s de Argentina y ahora podría llegar a tierras chilenas, ya que, según dio a conocer Bolavip Argentina, al ‘Pipa’ lo tienen en carpeta un club de Primera División.

El club chileno que va tras Darío Benedetto:

El medio argentino informó que, si bien Darío Benedetto fue vinculado en las últimas horas con Almirante Brown, conjunto de la Primera Nacional de Argentina (2° división), una opción importante que le ha salido al paso es la del conjunto del Everton.

Al respecto, el citado medio indica en primer lugar: “Everton de Viña del Mar es una de las opciones que maneja el ex delantero de Boca Juniors”y luego agrega: “El equipo chileno, que marcha 13° en el campeonato de su país, podría ser el próximo destino del atacante pensando en el mercado de pases que se viene”.

Recordar que el cuadro ruletero, propiedad del grupo Pachuca, no lo pasa bien en Chile y recientemente asumió en su tercer periodo, Javier Torrente, DT trasandino que busca sacar al cuadro ruletero de los últimos puestos, quedando momentáneamente en el 13° lugar de la temporada con 26 puntos, cinco más que Unión Española, 15° y último cuadro en zona de descenso hasta el momento.

El pobre desempeño de Benedetto en sus últimos clubes:

Darío Benedetto está próximo a cumplir dos años sin anotar goles, característica crucial para un delantero y que incluso lo posicionó en su momento como uno de los mejores delanteros de Argentina, llegando a ser citado a la selección, compartiendo camarín con Lionel Messi.

Benedetto, ya sea en Everton u otro club, buscará romper aquel maleficio que le ha impedido gritar gol en los últimos tres equipos que representó.

