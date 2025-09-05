Si bien la selección chilena no pudo ante Brasil, hubo buenas noticias. La Roja, sin opciones de ir al Mundial, cayó por 3 a 0 ante la Canarinha en un partido que marcó el debut de varios jugadores a nivel adulto.

Uno de ellos fue Lawrence Vigouroux, chileno-inglés que desde hace años participaba de algunos ciclos, pero nunca había recibido la oportunidad. Nicolás Córdova apostó por el guardameta del Swansea y las sensaciones fueron buenas para ser un hombre que no tiene mucha relación con el país. O así lo creían algunos.

Y es que pese a nacer lejos, el guardameta tuvo un breve paso por el fútbol nacional. Eso sí, lo que muchos se preguntaron durante el encuentro era el equipo por el que es hincha en la Liga de Primera, el que reveló hace algún tiempo atrás junto a RedGol.

Ni la distancia frena el amor por Colo Colo de Lawrence Vigouroux

Lawrence Vigouroux hizo su estreno en la selección chilena adulta después de muchos años esperándolo. El arquero ha hecho un largo recorrido en su carrera, el que incluso tuvo un paso por Everton.

Lawrence Vigouroux reconoció tiempo atrás que es hincha de Colo Colo. Foto: Photosport.

Sin embargo, los Ruleteros no son el equipo del que es hincha. Según le contó en el año 2023 a RedGol, su corazón es blanco y negro. “Colo Colo es un equipo referente en Sudamérica. Yo lo coloco dentro del Top Ten de allá“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Lawrence Vigouroux contó que junto a su padre aprendió a querer al Cacique. “Veo los partidos con mi papá porque somos hinchas. Nos juntamos en su casa“.

ver también “Sensacional”: Claudio Bravo le pasa la antorcha a Vigouroux tras debut oficial en la selección chilena

De hecho, el portero quedó loco luego de que en 2022 el equipo de Gustavo Quinteros se quedara con el título. “Para mí, Colo Colo es muy importante, porque mi papá es chileno, vivió mucho allá y nació allá. Fue un placer ver a Colo Colo salir campeón“.

Finalmente, el guardameta reconoció que su gran deseo es vestir algún día la camiseta alba. “Soy amigo de Brayan Cortés y Esteban Pavez. Me puse muy feliz por ellos. Sería un sueño jugar ahí“.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar para ver si es que algún día se le cumple el sueño a Lawrence Vigouroux de jugar en Colo Colo. El arquero se ilusiona con llegar al Cacique en el futuro y, con 31 años, sólo se enfoca en ayudar a Chile.

¿Cuáles son los números de Lawrence Vigouroux como arquero?

En toda su carrera, Lawrence Vigouroux ha logrado disputar un total de 387 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 114 ocasiones y ha recibido 461 goles en 34.760 minutos bajo los tres palos.

ver también Nico Peric compara la pegada de Vigouroux con la de Claudio Bravo: “Tienen un golpe muy parecido”

¿Cuándo juega Chile?

Lawrence Vigouroux ahora se enfoca en tratar de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo junto a Chile. La Roja será local ante Uruguay el próximo martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas.

Publicidad