Ayer comenzó una nueva era en la Selección Nacional en donde los dirigidos por Nicolás Córdova enfrentaron a Brasil en las últimas fechas de las eliminatorias resultando en un contundente 3 a 0 en favor de la verdeamarela.

Sin embargo, esta nueva generación de jugadores buscaba empezar a cementar el nuevo camino que tendrá la roja de cara a nueva competencias, esto tras quedar eliminados de la Copa del Mundo 2026 a una fecha de que terminen las eliminatorias.

Uno de los rostros nuevos que hizo su debut en cancha fue el portero Lawrence Vigouroux que actualmente es una de las grandes figuras del Swansea de la Championship inglesa, en donde es titular indiscutido y además, ha logrado de tener por varios partidos consecutivos la valla invicta.

Ex portero de Brasil y campeón del mundo habla sobre Vigouroux

Claudio Taffarel, Campeón del Mundo en la categoría Sub 20 en 1985 y luego con la selección adulta en 1994, actualmente trabaja como parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y fue consultado por el desempeño del nuevo portero de la selección chilena, Lawrence Vigouroux.

El jugador fue Campeón del Mundo con Brasil en 2 oportunidades /Mandatory Credit: Chris Cole/Allsport

En conversación con As en el Maracaná, el exportero de clubes como Atlético Mineiro, Parma FC y S. C. Internacional en donde destacó la actuación del portero nacional.

“Es muy bueno. Lo encontré muy tranquilo y vi que juega en Inglaterra. Es bueno con los pies, no comprometió nada, no tuvo ninguna culpa en los goles”.

El portero del Swansea debutó en eliminatorias frente a Brasil/Photosport

Asimismo, se refirió a la renovada selección chilena. “Creo que fue una buena actuación jugando aquí en Maracaná, en esta situación. Vi a todo Chile así. Un equipo joven, que creo que de aquí en adelante va a dar muchas alegrías”.

En la misma línea añade que siente que Chile volverá a competir contra las grandes como ocurrió con la Generación Dorada. “Volverá a rescatar aquel gran fútbol que siempre tuvieron en todos los periodos y en algunos no muy distantes. Chile siempre fue una potencia muy grande en el fútbol y espero que vuelva”.