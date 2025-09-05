La selección chilena tuvo un mal resultado ante Brasil en el Maracaná, al ser superado ampliamente y ser derrotado por 3-0 en eliminatorias. Diferencias futbolísticas que se evidencian en la tabla de posiciones.

A pesar del mazazo de realidad, se pudo rescatar el debut de Lawrence Vigoroux en el pórtico de la Roja. El meta de 31 años, que ha hecho prácticamente toda su carrera en Inglaterra (salvo un paso por Everton de Viña del Mar) ganó aplausos de los especialistas.

Claudio Bravo lo alabó. “Lo vi sereno a la hora de competir en un escenario que no era fácil. Tuvo mala fortuna en las acciones, la que pega en el palo arriba logra intervenir, igual que en el primero”, sotuvo en ESPN.

La similitud de Vigoroux con Bravo

Su compañero Nicolás Peric, que también defendió el pórtico de la Roja en alguna ocasión, también le tiró flores a lo que realizó el meta del Swansea, de la segunda categoría inglesa.

Lawrence Vigoroux tuvo un buen debut en Chile

“Es lo que habíamos hablado en la previa, que Vigoroux debía jugar más afuera y en dos oportunidades lo hizo muy bien, anticipando de buena manera”, manifestó.

Incluso le encontró similitudes al juego con los pies que exhibió Bravo durante su carrera. “Lo conversábamos con Claudio: tiene un golpe muy parecido al que tenía Claudio con la derecha. Lawrence lo tiene con la zurda”, explicó.

También destacó que en los goles no tiene culpa. “Corta muy bien la pelota en los centros, en eso no tiene problemas. Después lamentablemente en los goles la pelota le sobra, pues se queda haciendo lo que hay que hacer (tapar el primer palo)”, dijo Peric.

Seguramente Vigoroux se mantendrá como titular en el pórtico ante Uruguay, para seguir ganando confianza en un puesto donde nadie se ha consolidad tras el retiro de Claudio Bravo.

