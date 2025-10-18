Hubo ciertas cosas positivas que dejó el último partido amistoso de la Selección Chilena. Si bien era un partido ante Perú, elenco que terminó penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas (sólo por encima de La Roja), hay ciertos rendimientos que dejaron satisfechos hasta a los más críticos.

Uno de los que sacó buena nota en la pasada por la Selección fue Lawrence Vigouroux. El portero se ganó el puesto en el arco chileno y fue alabado por los entendidos en el oficio.

Su desempeño a nivel de equipo, también lo respalda. Es que Vigo tiene un buen presente en el Swansea de la Championship británica. Tan buenas han sido sus actuaciones, que llegó a igualar a cracks del fútbol chileno en una estadística.

Lawrence se mete en el Top 10 chileno

Tuvo una actuación impresionante. Lawrence Vigouroux evitó la caída del Swansea, en su visita al Southampton, por la décima fecha del Championship. Fueron varios tapadones los que permitieron elevar al meta chileno como figura del encuentro.

Pero, no solamente en el partido fue el mejor. Según SofaScore, la actuación de Lawrence Vigouroux le valió una evaluación de 9.4, metiéndose en el Top 10 histórico de los chilenos en esta plataforma.

De hecho, Vigouroux ocupa ahora la séptima plaza en aquel ranking, liderado por la nota 10 que sacó Alexis Sánchez en la goleada por 5-2 del Arsenal ante el Leicester City, en 2015.

¿Cuándo vuelve a jugar el Swansea?

Con Lawrence Vigouroux como titular inamovible, el Swansea jugará ante el Sheffield Wednesday por la fecha 11 de la segunda categoría británica. Se jugará este miércoles 22 de octubre, desde las 15:45 horas de nuestro país.

