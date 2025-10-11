Se supone que la alegría ya viene para la Selección Chilena. La Roja viene de vencer a Perú en un ajustado amistoso y se empiezan a palpar ciertos aires de recambio en el equipo nacional.

Uno de los que ha sido bien evaluado en esta aventura es Lawrence Vigouroux. El portero del Swansea jugó un buen partido ante los incaicos y recibió el apoyo de uno que algo sabe, Claudio Bravo. Al parecer, en la portería ya hay un puesto asegurado.

Pero, también hay con qué hacerle competencia al Vigo. Resulta que el portero del Swansea también tiene la presión de otros porteros, como Brayan Cortés, de Peñarol, y Vicente Reyes, del Peterborough United. Nada está dicho en portería.

Lawrence Vigouroux quiere ser un fijo

Pese a que la lucha por la portería está desatada, es indudable que Lawrence Vigouroux lleva la delantera. Sin embargo, para el portero chileno-jamaiquino su estancia en la Selección debería consolidarse.

El portero le agarró el gustito a la Selección Chilena. Para ser justos, ya era hora que le tocara, porque aguanto un buen tiempo en la suplencia y, pese a eso, perseveró. Ahora, pretende ser el titular de La Roja en este nuevo proceso y lo dejó claro en sus redes sociales.

“Primera victoria con esta hermosa camiseta, una gran sensación. Espero que sea el primero de muchos“, puso el portero en su cuenta de X, apernándose en los hilos de un proceso que comienza y cuyos frutos aún no podemos anticipar.

¿Qué partido amistoso se cerró recientemente para la Selección Chilena?

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, avisó que Chile ya tiene un amistoso para el 2026. Será ante Estados Unidos, en septiembre. Mientras, Chile tendrá dos amistosos más en noviembre, ante Rusia y Perú, el 15 y 18 de ese mes.

