Una de las buenas figuras que tuvo Chile ante Perú fue Fabián Hormazábal. Claro que este no tiene mucho tiempo para festejar y rápidamente se pone en modo Universidad de Chile.

La Roja derrotó por 2-1 a los del Rímac en un apretado amistoso, el cual solo se definió en los minutos finales. Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez fueron quienes anotaron para la selección que en esta ocasión fue entrenada por Sebastián Miranda.

Hormazábal no tiene descanso

Uno que se ha ganado una camiseta de titular en la selección chilena en el último tiempo es Fabián Hormazábal. El lateral derecho se mostró contento por la victoria de Chile ante Perú y así lo reflejó una vez que terminó el duelo amistoso en La Florida.

“Espero seguir aportando, siempre es un orgullo jugar por la selección. Sirve para descomprimir, pero en lo personal espero seguir haciéndolo bien y en lo grupal es bueno quedar con buenas sensaciones”, indicó.

Claro que Hormazábal no tendrá mucho tiempo de descanso. El lunes 13 de octubre deberá jugar con Universidad de Chile ante Palestino por la Liga de Primera, en el Estadio Santa Laura a las 16:00 horas. Por esta razón, rápidamente se puso el chip azul, donde hace poco renovó su vínculo.

“Sí, estoy feliz desde el día en que llegué y espero seguir haciéndolo como vengo”, señaló. De todas maneras, no descartó que lleguen ofertas a fin de año. “Vamos a ver qué es lo que pasa, estoy enfocado en la U, se viene el campeonato y copa”, detalló.

Más allá del choque ante Palestino, el gran desafío de Universidad de Chile es la Copa Sudamericana. El jueves 23 de octubre jugarán el partido de ida por la semifinal ante Lanús. “Obviamente, somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos lograr.Esperamos hacerlo lo mejor posible”, cerró Fabián Hormazábal.