Universidad de Chile ha trabajado en las últimas semanas en el tema de la renovación de importantes nombres de su plantel, pensando en la temporada 2026.

Uno de los que más empeño le tuvo que poner la dirigencia de los azules fue con Fabián Hormazábal, quien finaliza contrato al final de la competencia 2025, por lo que no querían que se fuera tan fácil.

En ese sentido, fue el periodista Coke Hevia quien asegura que ya hay un acuerdo para renovar el contrato, donde habrá un aumento de sueldo considerable para uno de los más destacados del plantel bullanguero.

Pero, dentro de las cláusulas, hay un millonario monto por si algún equipo se lo quiere llevar en el próximo mercado de pases, pero con una extraña explicación para su caso.

¿Cuánta es la cláusula de Fabián Hormazábal?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Coke Hevia entregó detalles sobre la situación de Fabián Hormazábal con Universidad de Chile, donde tiene todo pavimentado para su renovación.

“Hay acuerdo con Fabián Hormazábal para renovarle el contrato, le van a subir el sueldo”, explicó en una primera instancia el ex calvo animador.

En esa misma línea, sorprendió a todos con una información que nadie tenía en cuenta: “Va a tener una cláusula de dos millones de dólares, que si bien es alta por su edad, en el fondo es para negociarlo”.

“La U debe entender que para cerrar su buen paso por el club, debe venderlo. Tiene 29 años, llegó gratis y lo hizo muy bien, es difícil reemplazarlo”, finalizó.

