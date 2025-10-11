La selección chilena por fin pudo volver al triunfo tras superar sobre la hora a Perú por 2-1 en el Bicentenario de La Florida. En un duelo donde el equipo de todos tuvo que venir de atrás, fue un autogol en los minutos finales lo que terminó desbalanceado a nuestro favor el marcador.

Uno que terminó especialmente dolido con el resultado fue Manuel Barreto, técnico interino del combinado peruano, quien tras el partido lamentó lo que fue el marcador final en el recinto floridano.

Para el hombre encargado del seleccionado incaico la derrota fue injusta, ya que según su visión el triunfo de Chile no fue merecido.

DT de Perú ningunea a Chile tras la derrota

Barreto partió diciendo en conferencia de prensa que “evidentemente, cuando te ganan el partido en el último minuto duele mucho. Pero mi dolor era, principalmente, porque ellos no lo merecieron”.

“Eso no cambia en absoluto el orgullo que siento de haber estado estos días con los jugadores. La manera en la que se han entregado y como, en tan pocos entrenamientos, han mostrado lo que se vio esta noche”, agregó.

En ese sentido el DT de Perú aseguró que “este es un equipo con un promedio de 24 años de edad, que ha tenido varios estrenos. Lo han hecho de una forma que me enorgullece como peruano. He visto la identidad que creo necesitamos para competir”.

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Lawrence Vigouroux, izquierda, disputa el balon con Maxloren Castro de Peru, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025

“Sin embargo, la sensación siempre es amarga por el resultado, pero me voy muy orgulloso por lo que los chicos han sembrado. Han dado un paso fuerte para el camino que les tocará recorrer en los próximos años”, añadió.

Para cerrar y apuntando a los nuevos liderazgos del equipo, Barreto declaró que “el mensaje de Alex (Valera) como uno de los líderes de la selección, lo mismo que Santamaría, era de levantar la cabeza, de valorar el partido que han hecho los chicos, de valorar el partido que se ha jugado”.

“Creo que ha sido un partido extraordinario y muy divertido de ver para el espectador, con situaciones de gol y mucho ritmo. Alex y los demás compañeros que les comentaban era levantar la cabeza por el partido que hicieron”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La Roja jugará en noviembre dos partidos de carácter amistoso en Rusia. El 15 se verá las caras ante la selección local, mientras que el 18 enfrentará a Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.