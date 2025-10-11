La selección chilena jugó su primer amistoso tras cerrar las penosas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, logrando una victoria con lo justo y sobre la hora por 2-1 sobre Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La visita del equipo de todos al recinto floridano sorprendió a varios, sobre todo por la principal característica del reducto: su pasto sintético. Sin embargo, afortunadamente esto no mermó para nada el desarrollo del partido.

Es más, dentro de la Roja hay un jugador que aseguró que les vino bien la superficie y que está con ganas de visitar otra especial cancha con ese tipo de césped como lo es el Claro Arena.

Jugador de la Roja quiere ir al Claro Arena

Hablamos de Francisco Sierralta, quien tras el compromiso afirmó que “hubiese estado lindo jugar en el Claro Arena, ojalá estar allí. Parece que al final la cancha sintética se nos dio bien. Ojalá se dé el próximo partido en Chile allí para conocerlo”.

Sobre lo que fue el encuentro ante los peruanos, el defensor sostuvo que “hicimos un buen partido en todas las líneas. El primer tiempo no fue fácil, Perú nos hace el gol teniendo nosotros más llegadas, pero nos supimos sobreponer. La gente ayudó mucho para el 2-1, apoyándonos”.

El espectacular Claro Arena podría recibir a la selección chilena en el futuro. | Foto: Photosport.

“Es un proceso y necesitábamos triunfos. Hay que seguir. Es importante volver a ganar y hacer goles. Fue una muy buena semana y merecíamos el triunfo, pero hay que seguir. Es algo que recién parte, que tenemos que construir para lo que viene, la Copa América y el Mundial”, agregó.

En ese sentido, el jugador del Auxerre sostuvo que “a pesar del 1-0, nos supimos sobreponer. Estuvimos empujando. Es un premio a todo lo que hicimos en la semana. Tenemos que continuar este trabajo. Estamos formando un grupo muy bueno, muy sano. Queremos construir algo importante y tenemos tiempo”.

“Hay muchos compañeros que lo están haciendo bien acá, ojalá tener la mayor cantidad de jugadores afuera. Estamos creando algo para el futuro. Los resultados son importantes, pero también la forma en que se juega”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El equipo de todos tendrá en noviembre dos encuentros amistoso en Rusia. El 15 jugará ante la selección local, mientras que el 18 se verá las caras ante Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.