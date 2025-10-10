En líneas generales, el Pato Yáñez quedó conforme con lo mostrado por Chile en el amistoso que ganó sobre la hora a Perú gracias a un afortunado gol. Fue un remate de Maxi Gutiérrez que se desvió en Matías Lazo y descolocó al portero el que permitió el triunfo de la Roja.

Para el comentarista de ESPN, otrora mundialista con el Equipo de Todos en España 82, hubo varias cosas rescatables. Y lo mejor fue, según él, un delantero que derribó una larga sequía de 17 partidos sin anotar por el equipo chileno. “El gol de Brereton de 9”, apuntó el quillotano.

“Fue un hombre que aporta lo suyo. Me gustó en esa posición, no es 9 referencial ni el típico que uno puede encontrar en jugadores con otras características. Luego, el conjunto en sí”, detalló Patricio Nazario en el pospartido que hizo ESPN en el estadio Bicentenario de La Florida.

Ben Brereton anotó el 1-1 parcial ante la selección peruana. (Felipe Zanca/Photosport).

El comentarista añadió que “me agradó más la segunda mitad. El primer tiempo fue parejo, Perú tenía mucho más claro lo que debía hacer en el terreno de juego. Los vi con mucha confianza, bastante relajados. Entendieron que era un partido importante”.

El enojo de Pato Yáñez tras la victoria agónica de Chile vs Perú

Para el Pato Yáñez, el triunfo de Chile frente a Perú fue positivo por el plan que llevó a cabo el equipo de Sebastián Miranda, el DT de la Roja Sub 17, quien se hizo cargo de la adulta en este amistoso. Una señal media confusa que hartó al otrora delantero de la selección nacional.

“En general me gustó lo que logró transmitir el Seba Miranda en poco tiempo. Primero con la Sub 17 y luego, con la mayor. Esa cuestión no es normal”, expuso Yáñez, siempre en el micrófono de ESPN. Y dejó clarísima su postura en torno a esta suerte de despelote.

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El entrenador de la seleccion chilena Sebastian Miranda, es fotografiado, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Chile vs Peru 2025 friendly match Chile’s head coach Sebastian Miranda, is pictured, during a friendly match at the Bicentenario Stadium in the Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport

Manifestó que “ojalá sea la última vez que vivimos una situación de esta naturaleza, donde los técnicos a cargo de las selecciones menores se hagan cargo de la adulta”. Que tome nota Felipe Correa, el gerente de las selecciones chilenas, quien ya anunció que será Nicolás Córdova el que entrenará al equipo en los amistosos frente a Perú y Rusia de noviembre.