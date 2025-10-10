El gran sueño de los hinchas de la Roja es que Manuel Pellegrini por fin sea entrenador del Equipo de Todos. Incluso desde el plantel de la selección se han manifestado a favor. Y, con la situación que vive el Ingeniero en el Real Betis, donde todavía no renueva, se abre una puerta.

Su contrato con el elenco español termina en junio de 2026 y todavía no hay novedades sobre una extensión. “Lo importante es estar centrado en el día de hoy. Veremos en el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos“, dijo, por su lado, Pellegrini.

¿Es posible? En Quilín por fin rompieron el silencio. Felipe Correa, gerente de selecciones, respondió a la oportunidad que tiene la Roja de ir por Pellegrini.

Si bien mencionó que “por política a nivel de gerencia de selecciones, prefiero no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular“, Correa dijo que “a la pregunta de si Pellegrini es un candidato a la selección chilena, nadie podría decir lo contrario”.

Esto dijo Felipe Correa sobre la opción de Pellegrini | Photosport

ver también ¿Betis o la Roja? La respuesta de Pellegrini cuando le preguntan por su futuro

¿Pellegrini a la Roja?

¿Se podría pagar el sueldo de Pellegrini? Felipe Correa señaló: “En lo que se refiere al presupuesto, yo creo que tenemos que apuntar alto y después, si hay interés del entrenador que sea de venir acá, las dos partes haremos los mayores esfuerzos para tener un acuerdo“.

Publicidad

Publicidad

El gerente de selecciones agregó que “lo económico no debiera ser un impedimento en la medida que estemos convencidos las dos partes“. Por último, contó que la idea de la Federación de Fútbol de Chile es que, sea quien sea el nuevo DT, esté listo para los partidos oficiales de 2026.